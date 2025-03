Guardia di Finanza: gen. Greco neo comandante interregionale Sud

"Tutelare gli interessi primari dello Stato e quindi dei cittadini" esercitando "un comando attento" ascoltando, nel contempo, "le esigenze di ognuno". E' questa, in sintesi, la principale mission che intende perseguire il generale di corpo d'armata Francesco Greco, oggi subentrato, nel corso di una cerimonia svolta nella caserma Zanzur di Napoli, alla carica di comandante interregionale dell'Italia meridionale della Guardia di Finanza fino a oggi ricoperto dal generale di corpo d'armata Vito Augelli.

Numerose autorità - tra civili, militari e religiose - hanno preso parte all'incontro, i comandanti provinciali di diverse regioni del Sud Italia, il presidente della Campania Vincenzo De Luca, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l'ex presidente della Corte di Appello di Napoli Giuseppe De Carolis di Prossedi, il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, l'assessore comunale Antonio De Iesu, per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Maurizio Agricola, questore di Napoli.

Alla cerimonia è intervenuto anche il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Andrea De Gennaro: "Nell'Italia meridionale - ha voluto sottolineare l'alto ufficiale - sono presenti tutte le componenti della Guardia di Finanza: è un territorio dove ci sono problematiche importanti, come quella di Caivano, quasi tutti risolte, e quelle della provincia di Foggia, e lo dico solo per ricordare quanto i finanzieri siano impegnati in questi territori. Ogni giorno nei reparti del comando interregionale ottengono risultati importanti e questo è il segno di quanto sia forte l'impegno di tutti i finanzieri".

Il primo a parlare è stato il generale Augelli, comandante interregionale dell'Italia meridionale uscente che ha rivolto un sentito ringraziamento ai tutti i finanzieri "per la loro opera al servizio dello Stato e quindi dei cittadini. Le istituzioni possono fare affidamento sulla Guardia di Finanza - ha aggiunto Augelli - per l'affermazione dei principi democratici dello Stato". Il generale si è detto "ammirato" dalla qualità del impegno profuso dalle fiamme gialle "in tutti i settori, dove sono stati raggiunti straordinari risultati. Sono orgoglio e sarò sempre orgoglioso di essere stato il vostro comandante", ha concluso il generale Augelli.



