Giulivo,il bradisismo coinvolge 30.389 cittadini e 3.332 edifici

Il fenomeno del bradisismo coinvolge 30.389 cittadini e 3.332 edifici: lo ha detto Italo Giulivo, responsabile della Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, intervenendo al Consiglio comunale straordinario che ha approvato un Piano di azioni e comunicazione per i cittadini delle aree interessate dal rischio bradisismico Il Piano di comunicazione della Regione, ha detto Giulivo, è mirato a sensibilizzare soprattutto i giovani sulle modalità di convivenza con un fenomeno prolungato. In collaborazione con la Prefettura, sono stati elaborati protocolli operativi per persone con disabilità e piani specifici per la gestione degli sciami sismici in orario scolastico. Inoltre, è previsto un incontro con i dirigenti scolastici per fornire indicazioni sulla lettura dei dati relativi al CO2 senza generare ansia.

Giulivo ha sottolineato che la Protezione Civile ha adottato tutte le misure necessarie e ha ricordato il gemellaggio tra Napoli e Kagoshima, riconoscendo Napoli come modello di buone pratiche a livello internazionale.

Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, ha spiegato l'importanza del monitoraggio di tutti i fenomeni collegati al bradisismo, come le emissioni di CO2 e la deformazione del suolo. L'Osservatorio dispone di uno dei sistemi di monitoraggio più avanzati al mondo, ha spiegato, adottato come modello in altri contesti. Ha quindi invitato i cittadini a non esitare a chiedere chiarimenti, garantendo la massima disponibilità dell'Istituto a fornire risposte.

È intervenuto quindi L'assessore alla Protezione Civile Edoardo Cosenza, che ha ricordato che sul sito web comunale è presente tutta l'informazione necessaria sul fenomeno del bradisismo. Analogamente informazioni sono disponibili sul territorio con le indicazioni delle zone di raccolta della popolazione. Inoltre nelle scuole del territorio interessato sono presenti centraline di monitoraggio e mai sono stati registrati danni strutturali gravi. Nelle zone di Bagnoli e Agnano sono state istituite due zone, a viale della Liberazione e a Pisciarelli dove, a partire da due ore successive alla scossa, sono disponibili aree attrezzate. È importante ora, ha sottolineato, non perdere l'occasione per avere l'analisi di vulnerabilità sismica degli edifici per avere ancora maggiore tranquillità e accedere eventualmente ai fondi per l'adeguamento sismico.

I rappresentanti dei comitati civici di Bagnoli, Cavalleggeri e Agnano hanno chiesto rassicurazioni per i residenti e misure strutturali oltre la logica dell'emergenza. Tra le richieste principali: controlli e censimenti a tappeto sulla stabilità degli edifici pubblici e privati a carico dello Stato, revisione e adeguamento immediato delle vie di fuga in base alla densità abitativa per evitare congestioni, protocolli chiari per l'assistenza alle persone invalide, compresi numeri di emergenza dedicati. La comunità di Agnano, particolarmente colpita nell'area dei Pisciarelli, ha sollecitato misure per gestire il panico, come gazebo informativi e presidi periodici per chi non accede facilmente alle informazioni online. È stato infine chiesto se sono previsti contributi o sgravi fiscali per chi deve lasciare la propria abitazione.

Il presidente della Municipalità X Carmine Sangiovanni ha sottolineato l'importanza di portare aggiornamenti corretti sul territorio per preparare adeguatamente la popolazione. Anche Andrea Saggiomo, presidente della Municipalità IX, ha chiesto di migliorare la comunicazione per ridurre i timori, anche tra i residenti solo marginalmente coinvolti, e ha sollecitato interventi sulla viabilità e le vie di fuga.

Nel dibattito il presidente della Commissione Infrastrutture e Protezione Civile, Nino Simeone, ha definito il Consiglio un atto dovuto e ha ricordato il lavoro svolto per approvare i piani di prevenzione del rischio bradisismico e vulcanico per i Campi Flegrei e il Vesuvio, prima assenti.

Ha sottolineato la sinergia tra amministrazione e istituzioni, ma anche la necessità di migliorare la comunicazione, soprattutto nelle scuole, per diffondere correttamente le procedure di emergenza e il piano di evacuazione.

A tal fine, è stato presentato un ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi consiliari, per rafforzare l'informazione e il sostegno ai cittadini, facilitando la convivenza con il fenomeno del bradisismo.

Salvatore Flocco (M5S) ha ringraziato le istituzioni, l'amministrazione, il prefetto di Napoli e le associazioni di protezione civile per il loro impegno nella diffusione della cultura della prevenzione, sottolineando il valore della rete di supporto alla comunità. Ha inoltre espresso gratitudine ai Vigili del Fuoco per il loro lavoro nella sicurezza pubblica. Ha concluso ribadendo che la gestione del bradisismo deve restare di natura tecnica, senza influenze politiche, con l'unico obiettivo di supportare i cittadini.

Sergio D'Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha proposto di rifinanziare il sisma bonus al 100% per mettere in sicurezza tutti gli edifici pubblici. Ha quindi integrato l'ordine del giorno dei gruppi consiliari, impegnando il Sindaco a portare la proposta all'Anci e al Governo nazionale. Accogliendo le richieste dei cittadini, ha inoltre proposto di organizzare un ulteriore consiglio comunale a Bagnoli.

Antonio Bassolino (Misto) ha sottolineato l'importanza di considerare le legittime paure dei cittadini, esposti a uno stress prolungato. Ha ribadito la necessità di interventi urgenti su più livelli, evidenziando il valore di una corretta informazione e trasparenza dei dati. Ha quindi richiesto decisioni più rapide, adeguate risorse, piena collaborazione tra le istituzioni e un rapporto più forte con i cittadini, confidando nella loro capacità di agire responsabilmente.

Salvatore Guangi (Forza Italia) ha condiviso la scelta della seduta di oggi nella Sala dei Baroni e l'ordine del giorno con diverse proposte tra cui quella di prevedere un presidio permanente dei vigili del fuoco nella zona flegrea. Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco), ha evidenziato l'importanza delle parole del sindaco per tranquillizzare i cittadini, il tema è delicato ed è importante non abbassare mai la guardia, prevedendo anche forme di partenariato pubblico-privato per rafforzare la già eccellente azione di monitoraggio portata avanti dalla Protezione civile.

Sulla proposta di emendamento di Sergio D'Angelo per chiedere al Governo nazionale di prevedere per gli anni dal 2025 al 2027 l' innalzamento al 100 per cento delle misure di rafforzamento sismico degli edifici pubblici e privati delle aree a maggior rischio bradisismico l'Aula si è pronunciata all'unanimità, come sul documento sottoscritto da tutti i gruppi consiliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA