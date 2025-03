Esplode ordigno dinanzi Comune nel Salernitano

Un ordigno è stato fatto esplodere la scorsa notte, intorno alle 2, dinanzi alla sede del Comune di Castel San Giorgio (Salerno). La violenta esplosione, avvertita anche a distanza, ha provocato danni al portone d'ingresso del Municipio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino ed i militari della scientifica. Sono in corso accertamenti per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.

n queste ore in tanti hanno già manifestato solidarietà alla sindaca Paola Lanzara e all'intera Amministrazione. L'8 aprile 2023, tra l'altro, sempre a Castel San Giorgio fu fatto esplodere un ordigno dinanzi all'abitazione della sindaca che danneggiò l'ingresso ed alcune auto parcheggiate in zona.





