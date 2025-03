Colosimo, 'Stato aiuta a scegliere strada migliore'

Costruire insieme un futuro senza mafia è possibile "partendo da Istituti come questi, da storie di ragazzi che magari nascono in quartieri meno fortunati di altri e che hanno gia' in casa alcuni problemi ma devono sapere che lo Stato puo' aiutarli a scegliere la strada migliore". Lo ha detto la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, conversando con i cronisti a margine dell' incontro 'Scuola e legalità: costruire insieme un futuro senza mafia' nell'Istituto Alberghiero 'Antonio Esposito Ferraioli' a Napoli. " Noi siamo assolutamente convinti che questo percorso vada affiancato a quelli gia' esistenti". (ANSA)

