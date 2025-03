CO2 anomalo, all'ospedale San Paolo valori sotto il limite

All'ospedale 'San Paolo' di Napoli sono appena finite le rilevazioni della quantità di C02, che sono risultate al di sotto dei livelli di guardia. L'ospedale in via Terracina, vicino all'istituto Rossini che ha registrato invece una soglia di Co2 pericolosa, resta quindi regolarmente aperto.

Le misurazioni sono state effettuate in particolare nelle aree sotterranee dell'ospedale e verranno ripetute nei prossimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti dell'Asl Napoli 1.



