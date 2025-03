Ciciliano, cittadini siano consapevoli che vivono in un vulcano

"È nodale la consapevolezza delle persone, che devono sapere di vivere all'interno di un vulcano attivo: ciò implica anche una consapevolezza delle procedure più adatte e più importanti da mettere in campo in caso di necessità". Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, a margine del Consiglio comunale di Napoli sul bradisismo.

"Se si vuole vivere meglio in quei contesti che sono potenzialmente più rischiosi - ha detto - la chiave di volta è imparare i comportamenti più virtuosi e seguire le informazioni e le direttive delle autorità locali. Le azioni degli enti locali sono fondamentali e le specificità sono completamente diverse. La metropoli di Napoli ha delle specificità soprattutto per i quartieri di Bagnoli e di Agnano che sono nell'area rossa.

Ci sono poi delle zone grigie, soprattutto nella zona Pisciarelli, che dal punto di vista amministrativo ricade in parte nel Comune di Pozzuoli e in parte in quello di Napoli, ma dove la conformazione del territorio non rispetta, per così dire, i confini amministrativi. Si tratta di una situazione che deve essere risolta e i due sindaci si sono messi in campo per farlo nel miglior modo possibile".

Ciciliano ha anche commentato la situazione delle vie di fuga dai Campi Flegrei: "In questo momento le vie di fuga ci sono e vanno potenziate. Poi se su una via di fuga è previsto il mercato del sabato o del giovedì, magari sarebbe opportuno delocalizzarlo. Sono comportamenti semplicemente normali, virtuosi che possono assumere un significato molto importante.

Con le nuove vie di fuga che si stanno costruendo e si costruiranno nel giro di qualche anno, ci aspettiamo che rimangano tali e non diventino di nuovo strade che vengono affollate".

Riguardo al primo screening sugli immobili, Ciciliano ha detto che "è stato trasmesso agli enti locali a fine ottobre l'esito dello studio di vulnerabilità con le schede Plinius; poi c'è stato il tempo necessario a fornire una buona diffusione delle informazioni e a inizio mese sono cominciate le richieste di intervento. Dal 24 di questo mese cominceranno gli interventi. In questo momento abbiamo 268 istanze in totale, 155 dal Comune di Pozzuoli, 102 di Napoli e 11 di Bacoli".



