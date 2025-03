Al Noisy Naples Fest arrivano i Massive Attack: la band di Bristol torna a Napoli, la sua "seconda casa", il 22 giugno 2025 all'Arena Flegrea. Dopo le memorabili esibizioni del 2003, 2008 e 2016 il gruppo britannico torna nuovamente live questa estate, nella più grande arena all'aperto del sud Italia. La data di Napoli si aggiunge al tour prodotto da Live Nation e ai tre live italiani precedentemente annunciati: a Milano il 18 giugno, a Ferrara il 19 giugno e a Gorizia il 24 giugno.

I biglietti per assistere al concerto dei Massive Attack all'Arena Flegrea, unica data al sud Italia, saranno disponibili in prevendita da giovedì 13 marzo alle ore 11 su Etes, Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Di nuovo nel nostro paese dopo il grande successo dello scorso anno con il concerto in Piazza Sordello a Mantova, il gruppo formato da Robert "3D" Del Naja e Grant "Daddy G" Marshall è pronto a riportare la magia del trip hop in Italia con uno show indimenticabile. Considerati gli inventori del Bristol Sound e del Trip Hop, i Massive Attack riprendendo i ritmi dell'hip hop, utilizzando i campionamenti elettronici e unendo molti altri generi musicali tra cui il dub, il reggae e la musica d'ambiente.

Alcune delle composizioni più riconoscibili della loro produzione musicale si distinguevano per l'assenza di ritornelli, caratterizzandosi invece per atmosfere drammatiche intensamente trasmesse attraverso l'uso di crescendi di chitarra distorta, sontuosi arrangiamenti orchestrali o loop di basso incisivi. Il ritmo della loro musica si discosta spesso dalla vivacità prevalente nella scena dance britannica, risultando più lento e riflessivo.

Il concerto dei Massive Attack si aggiunge al cartellone dell'ottava edizione del Noisy Naples Fest che ha già annunciato i Thirty Seconds To Mars il 6 luglio, Eduardo De Crescenzo il 9 luglio, Afterhours il 23 luglio e Baby Gang il 31 luglio.





