82enne investita a Napoli, la morte dopo 12 giorni di agonia

Non ce l'ha fatta la donna di 82 anni investita da un 53enne in motociclo il 26 febbraio scorso mentre attraversava la strada all'altezza del civico 61 di via Medina, a Napoli. Le sue condizioni furono giudicate subito gravi dai medici dell'ospedale Cardarelli dove la donna fu ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto intervenne l'Infortunistica stradale della Polizia Locale che sequestrò il motociclo e sottopose ad accertamenti urgenti il conducente al fine di verificare l'eventuale stato di alterazione. Oggi, dopo dodici giorni di agonia, è arrivata la notizia del decesso della 82enne.

Contattato il pm di turno, è stata disposta la messa a disposizione della salma per l'eventuale esame autoptico. Si tratta della quinta vittima da incidente stradale a Napoli dall'inizio dell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA