Tenta di consegnare 100 grammi hashish al compagno detenuto

Ha tentato di consegnare 200 grammi di hashish al suo convivente detenuto ma è stata individuata e arrestata dalla polizia penitenziaria. È successo nel carcere napoletano di Secondigliano dove la donna ha tentato inutilmente di eludere i controlli coordinati dalla comandante e dalla direttrice della casa circondariale. "Complimenti per la brillante operazione - commenta l'Uspp con il presidente Moretti e il segretario regionale Auricchio - la polizia penitenziaria del carcere di Secondigliano si sta distinguendo nella lotta contro l'introduzione di droga e cellulari in carcere confermandosi un pilastro per il mantenimento della legalità e della sicurezza malgrado il deficit di organico si attesta sulle cento unita".



