Polizia trova droga in un controllo, arrestato nel Napoletano

Una persona arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, altre due denunciate per furto di corrente elettrica e oltre 5.000 euro di sanzioni per violazioni al codice della strada elevate.

È il risultato della giornata di controlli che hanno interessato il territorio di Torre Annunziata e che hanno visto impegnati gli agenti del locale commissariato di polizia e della Squadra Mobile, con il supporto degli uomini del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale e l'ausilio dei vigili del fuoco. In particolare le verifiche hanno riguardato il rione Provolera e le aree limitrofe.

Nel corso delle attività sono state identificate 159 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 47 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo, e contestate due violazioni al codice della strada per un totale di oltre 5.000 euro di sanzioni elevate. Durante i controlli, i poliziotti hanno sorpreso un uomo con 18 involucri di marijuana, una busta contenente circa 40 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 240 euro in banconote di vario taglio. Per questo motivo, l'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Infine, altre due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per furto di energia elettrica.



