Nuovi Talenti e Grandi Emozioni, Ri|Creazioni in Sala Assoli

Si chiude domani in Sala Assoli il ciclo dedicato ai giovani autori "Nuovi talenti. Grandi Emozioni" con lo spettacolo Ri|Creazioni scritto e interpretato dai due performer romani, Clara Addari e Edoardo D'Antonio e prodotto da Casa del Contemporaneo.

La scena è minimalista, con i due protagonisti che si muovono tra una postazione radio e un rettangolo nero. Tutto avviene in quell'atmosfera rarefatta, due posizioni e due corpi separati ma legati tra loro da una linea temporale discontinua e frammentata. Dialoghi, monologhi, danza: lo spettacolo unisce diversi generi espressivi, tra cui il teatro danza, la stand up comedy e la satira politica, Ri|Creazioni è il racconto di tre bambine che nascono in tre contesti diversi anche se in qualche modo vicini. Ognuna ha una propria vita e una dimensione che sembra dare spazio al gioco e alla spensieratezza, ma tutte e tre vengono spinte, attraverso le voci di falsi maestri, verso un mondo di competizione e ambizione che cancella la loro innocenza e la loro leggerezza.

"In questo lavoro cerchiamo di evidenziare l'ossessione della società oggi per l'eccellenza e il successo - spiega Edoardo D'Antonio, romano ma legato a Napoli dalle origini paterne - Un successo che si rincorre, anche quando non è ciò che davvero vogliamo, con il costo emotivo e psicologico di questo incessante bisogno di brillare. Chi saremmo stati se fossimo vissuti o nati in contesti diversi? Quante persone saremmo potute essere se nei primi istanti di vita avessimo ascoltato altre voci, altri insegnamenti? - sottolinea D'Antonio - E' questo l'interrogativo che ci poniamo e che rivolgiamo artisticamente anche al pubblico".

Lo spettacolo si sviluppa attraverso gli interventi dei due performers che dialogano tra loro, con continui salti avanti e indietro nel tempo e che riflettono il modo in cui si percepisce il futuro, e come questa percezione si modifichi attraverso le generazioni. Repliche fino al 13 marzo, dalle ore 20,30.



