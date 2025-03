Napoli torna a vincere, Lukaku-Raspadori e Fiorentina ko

Sia pur con qualche affanno il Napoli supera la Fiorentina e si riporta a una sola lunghezza dalla capolista Inter. La squadra di Conte mantiene per buona parte della gara un netto predominio nel gioco ma nella fase finale rischia che i toscani riescano a raggiungere il pareggio.

Nel Napoli c'è un evidente crollo sul piano fisico e la Fiorentina ne approfitta per chiudere gli avversari nella loro metà campo. Nonostante la decisa spinta offensiva, però, i viola non riescono a minacciare in maniera concreta la porta di Meret e alla fine il Napoli si porta a casa tre punti preziosi per le ambizioni di scudetto.

Conte, che deve ancora rinunciare agli infortunati Neres, Anguissa e Mazzocchi, punta sulla stessa formazione reduce dal pareggio con l'Inter, con il centrocampo caratterizzato dal doppio playmaker con Gilmour che affianca Lobotka. Palladino, senza gli squalificati Mandragora e Zaniolo e gli infortunati Colpani e Folorunsho, fa rifiatare inizialmente Pongracic, Gosens e Beltran e si affida a Comuzzo, Parisi e Gudmundsson.

Il Napoli impone immediatamente un ritmo intenso e costringe la Fiorentina a badare quasi esclusivamente a costruire un argine difensivo. I toscani provano a replicare con iniziative che nascono sul ribaltamento dell'azione ma la difesa del Napoli è attenta e non concede spazi alle offensive avversarie.

Nella prima frazione di gioco la squadra di Conte costruisce ottime occasioni da gol, ancor prima di andare in vantaggio, con Raspadori e dopo aver trovato la via della rete, con Di Lorenzo, che colpisce la traversa con una conclusione dalla distanza, con Spinazzola e con McTominay. Il gol del vantaggio per gli azzurri arriva al 25'. MacTominay, spostato sulla sinistra, entra in area e conclude con un forte tiro che De Gea può solo ribattere, senza riuscire a indirizzare di lato il pallone che finisce sui piedi di Lukaku. Il belga appoggia in rete a porta vuota.

La Fiorentina nel primo tempo riesce a concludere pericolosamente una sola volta con Kean che anticipa Meret, colpisce di testa e manda il pallone a sfiorare la traversa.

I viola cominciano la ripresa esercitando una forte pressione alla ricerca del gol del pareggio che tuttavia, pur procurando qualche ansia alla difesa del Napoli, non raggiunge il risultato sperato. E' invece la squadra di Conte a trovare il secondo gol.

Al 15' è il dialogo tra Lukaku e Raspadori a dare i suoi frutti con il primo che mette il secondo in condizioni di battere a rete da pochi passi.

La partita sembra essersi definitivamente indirizzata a favore dei padroni di casa ma al 21' Gudmundsson, servito da Kean al limite dell' area di rigore fa partire un tiro rasoterra che si infila in porta sul palo alla sinistra di Meret.

Palladino con le sostituzioni cerca di dare una maggiore spinta offensiva alla squadra, mentre il Napoli sembra subire un notevole appannamento atletico. La Fiorentina si getta all'attacco, ma la difesa di Conte regge all'urto e alla fine, pur affannando, riesce a portare a casa la vittoria.



