Conte "c'è finale da 10 partite, dobbiamo pensare in grande"

"C'è un piccolo campionato da giocare di 10 partite: noi siamo lì e dobbiamo pensare in grande. Il pubblico lo merita, la passione oggi mi ha emozionato davvero nel profondo". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo la vittoria sulla Fiorentina.

"Non abbiamo rischiato tanto nel finale - dice il tecnico commentando la partita - , penso che sia stata una vittoria meritata in tutti punti di vista. Abbiamo creato tanto ma abbiamo realizzato in gol molto meno rispetto a quanto prodotto.

Già nell'intervallo avevo detto ai giocatori di non essere contento, se domini così non vai in spogliatoio sull'1-0, perché magari il vento sposta il pallone, vai 1-1 e rischi di perdere i tre punti". "Sono contento della prestazione ma vorrei più gol - ha aggiunto Conte -. Siamo in un percorso di crescita, in 65' vai sul 2-0 però poi concedi il gol e vai in ansia assurda e invece lì bisogna saper gestire, amministrare, tenere il pallone, sapere che bisogna fare di più le cose nella maniera giusta. Ma sono contento, le partite ce le dobbiamo giocare tutte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA