Cade con moto su marciapiedi, in pericolo di vita

A Napoli, in Via Pacioli ieri sera alle ore 20:25 circa, un motociclista di 44 anni ha perso il controllo della propria moto cadendo sul marciapiede. L'uomo stava circolando nel tratto di una strada di servizio che costeggia via Pacioli non accorgendosi che la strada terminava con un marciapiede rialzato. Nell'impatto ha perso la targa ed è caduto rovinosamente al suolo. È stato ricoverato in pericolo di vita all'Ospedale del Mare. La moto è stata sequestrata e sono stati richiesti gli esami tossicologici. L'infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli sul posto sta acquisendo i video di videosorveglianza.



