Nel Napoletano 28enne picchiata dallo zio per una tv

Una lite per una televisione: c'è questo dietro l'aggressione ad una donna verificatasi ieri, alla vigilia dell'8 marzo, a Qualiano, in provincia di Napoli.

L'ennesimo caso di violenza in un quadro dove, secondo i dati del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, aumentano le denunce.

La storia di Qualiano è tutta legata ad una smart tv. Il nonno di una 28enne, prima di morire, le regala una televisione. Lo zio che vive con la nipote e la sorella, madre della ragazza, non la prende bene. Chiede continuamente di quella tv perché, dice, spetta a lui di diritto. La 28enne non cede e le continue richieste e i rifiuti che seguono diventano motivo di liti violente. Iniziano, così minacce di morte e insulti di ogni genere. E proprio alla vigilia dell'8 marzo, l'uomo picchia la nipote perché non è stato ancora in grado di appropriarsi della smart tv. La 28enne terrorizzata, si chiude in bagno e mentre lo zio sfascia l'anta di un armadio e prende a calci un tavolino in corridoio compone il 112 e chiede aiuto ai carabinieri. In casa c'è anche la madre della ragazza che assiste inerme all'ennesima sfuriata del fratello. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano arrivano subito. L'aggressore, 52enne già noto alle forze dell'ordine, continua con le minacce nei confronti delle due donne: "Hai chiamato i carabinieri, ti ammazzo di botte davanti a loro". L'uomo è stato arrestato.

Secondo i dati del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, c'è un aumento delle denunce: nei primi mesi del 2025 sono già 77 gli arresti. Nel 2024, i carabinieri del provinciale partenopeo hanno registrato 2944 episodi denunciati, mentre nei primi due mesi del 2025 si contano già 311 denunce.434 gli arresti e 2371 le persone denunciate nel 2024. Per il 2025 - gennaio - febbraio - il conto degli arresti si attesta su 77, quello delle persone denunciate in stato di libertà a 226.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA