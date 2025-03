"I promessi suoceri" di Paolo Caiazzo al Teatro Augusteo

Si chiama "I promessi suoceri" la nuova commedia di cui Paolo Caiazzo firma scrittura e regia in programma nel Teatro Augusteo di Napoli da venerdì 14 a domenica 23 marzo. Lo spettacolo vedrà in scena anche Maria Bolignano, Antonio D'Avino, Yuliya Mayarchuk, Domenico Pinelli, Giovanna Sannino.

Aiuto regia Sofia Ardito, i costumi sono di Federica Calabrese, le scenografie di Max Comune, il disegno luci di Luigi Raia, foto e grafica di Francesco Fiengo Studios. Produzione AG Spettacoli.

L'evoluzione da papà a suocero, evidenzia una nota di presentazione, "è un momento complicato della vita di un uomo ed è arrivato il momento per Antonio. La sua piccolina, Lucia, ha trovato un altro uomo della vita e lui è destinato a finire inesorabilmente nella soffitta dei ricordi".

Ma questo difficile livello da affrontare si trasforma in un incubo quando, il giorno prima della promessa di nozze, c'è il primo incontro con i genitori di Lorenzo. Antonio ed Elisa, emozionati per il momento solenne, sono decisi a non sfigurare e preparano la serata nei minimi particolari. Dopo i primi convenevoli però cominciano a venir fuori vecchi trascorsi tra i quattro e una verità inconfessabile costringe il padre della sposa a un insano pensiero: "Questo matrimonio non s'ha da fare".



