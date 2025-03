Franciosa nuovo presidente del Conservatorio Cimarosa

Giuliana Franciosa è il nuovo presidente del Conservatorio 'Domenico Cimarosa' di Avellino. La nomina, ufficializzata dal Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, rafforza il ruolo delle donne alla guida delle istituzioni culturali, segnando - si legge in una nota- un nuovo capitolo per una delle realtà musicali più importanti del Mezzogiorno. "Il Conservatorio Cimarosa è un centro di eccellenza, dove la tradizione musicale si fonde con le sfide della contemporaneità. Il nostro obiettivo è consolidare questo patrimonio, rafforzando la qualità della formazione e ampliando le opportunità per gli studenti, in un mondo musicale in continua evoluzione" ha detto Franciosa.Fondata nel 1972, l'istituzione avellinese si distingue per la sua offerta didattica diversificata, che spazia dalla musica classica al jazz, dalla composizione alla musica elettronica, fino agli strumenti antichi. Un luogo che ha formato generazioni di musicisti e che oggi guarda al futuro con nuove prospettive. Franciosa ha delineato le linee guida del suo mandato, mettendo al centro tre pilastri fondamentali: innovazione didattica, per garantire una formazione musicale al passo con le evoluzioni artistiche e tecnologiche; internazionalizzazione, con il rafforzamento delle collaborazioni con conservatori e accademie musicali di prestigio in Europa e nel mondo; valorizzazione del territorio, attraverso progetti e iniziative che rendano il Conservatorio un punto di riferimento culturale non solo per Avellino, ma per l'intera regione. "Il nostro compito è essere custodi di una grande eredità musicale, ma anche promotori di un'educazione aperta e moderna. La musica è un linguaggio universale e il Conservatorio deve essere il luogo in cui le nuove generazioni possano apprenderlo con competenza e passione" ha concluso il neo presidente.



