Energia: Librandi (FI), infrastrutture chiave per competitività

"La Campania ha il potenziale per essere un motore della transizione energetica in Italia, ma servono investimenti mirati. Possiamo puntare sulle rinnovabili, ma senza reti intelligenti e sistemi di accumulo, la transizione ecologica resterà solo uno slogan. Per rendere sostenibile il nostro sistema produttivo e garantire costi competitivi alle imprese, servono infrastrutture moderne e un piano strategico che riduca la dipendenza dall'estero". Lo ha detto Gianfranco Librandi, imprenditore e vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a margine dell'evento 'Le radici cristiane e il futuro dell'Europa - Forza Italia verso il congresso del PPE' ad Ancona. "Forza Italia, con il Ministro Pichetto Fratin, sta lavorando per un modello di sostenibilità che coniughi transizione ecologica e crescita industriale. La Campania è già tra le regioni più attive nelle rinnovabili, ma dobbiamo accelerare su ricerca e innovazione per l'efficientamento energetico e lo sviluppo di nuove tecnologie, inclusa la sperimentazione sul nucleare di ultima generazione. La sfida è chiara: garantire un futuro sostenibile senza frenare la competitività delle nostre imprese", ha aggiunto Librandi. "L' Europa deve abbandonare un ambientalismo ideologico e adottare un approccio pragmatico. La sostenibilità non deve essere una penalizzazione per le aziende, ma un'opportunità di sviluppo.

Per la Campania, questo significa incentivi alle imprese che investono in energia pulita, sostegno all'innovazione e un'infrastruttura moderna per accompagnare la crescita. Solo così la transizione ecologica diventerà un volano per l'economia e non un freno alla produttività" ha concluso Librandi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA