Conte, vogliamo tornare ai 3 punti dopo periodo di 4 pari e 1 ko

"Il nostro obiettivo è di rendere entusiasti e orgogliosi i nostri tifosi con prestazioni importanti come contro l'Inter, anche se alla fine abbiamo pareggiato e non vinto. Il pari per me è mezza delusione e nel match con l'Inter meritivamo di più, per me il pari è una mezza sconfitta. Dobbiamo sempre cercare i 3 punti, spesso ci siamo riusciti, altre volte facciamo fatica come nell'ultimo mese con 4 pari e un ko ma fa parte del percorso in un campionato". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia del match con la Fiorentina parlando della corsa scudetto per un Napoli che non vince da 43 giorni.

"Ora dobbiamo lavorare - ha spiegato - recuperare gli infortunati, fare scelte e stringere i denti, ma con zero ansie e zero preoccupazioni. Segniamo di meno tra le prime 5, ma abbiamo fatto 19 tiri contro l'Inter? Le strutture vincenti non si inventano da oggi a domani, devi fare degli step. Se guardi le statistiche della rosa del Napoli non trovi calciatori con tanti gol nel curriculum. Ci lavoriamo per aumentare i gol di ogni calciatore, se uno segna di media uno o due gol a stagione già se arriva a 4 vuol dire grande crescita. Quando costruisci una squadra vincente tu piano piano devi rendere tutta la rosa capace di fare più gol".



