Un ciclista di 45 anni è stato investito in via Marina, a Napoli, da un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e si trova ricoverato in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto all'angolo con via Duomo. Sul posto la Polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA