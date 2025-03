Al via le Masterclass di Creative

Creative - Festival Metropolitano delle Culture Giovanili annuncia un ciclo di Masterclass che si terranno presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Gli eventi, aperti a tutti, vedranno la partecipazione di figure di spicco nei settori dell'innovazione digitale, della narrativa,dell'arte urbana e della musica d'autore.

Promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, in intesa con la Fondazione Teatro San Carlo, con l'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi Federico II e le Officine San Carlo, il progetto Creative, sostiene il valore della creatività giovanile come elemento centrale per l'industria culturale nel territorio metropolitano napoletano e promuove la cultura, l'arte e il talento come strumenti di contrasto al disagio sociale.

Oltre 100 giovani tra i 18 e i 34 anni sono attualmente impegnati nelle attività dei : Start Up a cura di SPICI, Urban Music a cura di Lucariello, Canzone d'Autore a cura di Giovanni Block, Cinema e Linguaggi Audiovisivi a cura di Audiovisual Napoli Hub e Creatività Urbana a cura di Inward. I laboratori formativi, completamente gratuiti, sono progettati per fornire strumenti pratici e sostenere la nascita di nuove professionalità nella musica, nelle arti e nelle tecnologie.

L'attività di formazione del progetto Creative si arricchisce dunque di masterclass di alto livello formativo e lezioni speciali aperte al pubblico, con inedite conversazioni sui temi della creatività, a cura di artisti, scrittori, professionisti della comunicazione e imprenditori dell'industria culturale, individuati non solo per l'eccellenza nei rispettivi campi, ma anche per la capacità di innovare e connettere diversi linguaggi creativi. Una rosa di workshop che approfondiscono le specificità del processo creativo, una rete di artisti, scienziati e liberi pensatori capaci di promuovere una visione comune, che punti ad un futuro fatto di creatività, sostenibilità e bellezza.

Il ciclo di masterclass ha preso avvio oggi con il prof. Alex Giordano, pioniere italiano della rete ed esperto di Social Innovation, che terrà la Masterclass Start Up con un incontro dal titolo L'Impresa Creativa nell'Era Digitale. Fondatore di Ninja Marketing e responsabile del SocietingLAB, Giordano offrirà ai partecipanti una prospettiva originale sulle opportunità economiche dell'impresa creativa e sulle sfide della cultura nell'era digitale.

Lunedì 10 marzo alle ore 15:30 sarà la volta di Maurizio de Giovanni, uno dei più importanti autori italiani contemporanei, con la Masterclass Cinema e Linguaggi Audiovisivi. L'autore, le cui opere hanno ispirato serie televisive di successo come Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, approfondiràcon gli studenti La Scrittura Crossmediale. Dalla letteratura al cinema, dal teatro alle serie tv, Maurizio de Giovanni ci guiderà attraverso il processo creativo che trasforma la narrativa in linguaggio dei media e ipersonaggi prendono corpo per diventare immagini tridimensionali.

Le lezioni speciali proseguiranno venerdì 14 marzo alle ore 15:00 nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali con Flycat, figura chiave della cultura underground e innovatore nel mondo dell'urban writing. Pioniere del writing italiano, ha vissuto tra le metropolitane di Milano e le black communities americane, l'artista è stato protagonista di innumerevoli mostre sia in Italia che all'estero, prestando sempre grande attenzione al risvolto socioculturale della propria arte. Durante la Masterclass Creatività Urbana, Flycat esplorerà l'evoluzione della lettera scritta, la cultura hip hop e l'arte dei graffiti, con l'obiettivo di ispirare e valorizzare i giovani talenti.

Giovedì 21 marzo alle ore 15:00, Paolo Talanca, critico musicale e membro del Direttivo per il Premio Tenco, terrà la Masterclass Canzone D'Autore. Talanca, che ha insegnato Storia della PopularMusic al Conservatorio di Pescara e da anni si dedica agli studi sulla canzone d'autore, approfondirà il tema del realismo e della poetica dei cantautori, analizzando l'importanza della qualità testuale nella musica italiana.

Protagonista della Masterclass Urban Music prevista lunedì 24 marzo alle ore 15:00 è Maurizio Capone, fondatore e leader del gruppo Capone & BungtBangt, alfieri della eco music a livello internazionale: da oltre vent'anni per suonare utilizzano solo strumenti realizzati con materiali riciclati, anticipando con genialità le tematiche legate alla tutela dell'ambiente. Capone è un musicista di lungo corso che ha transitato dal jazz, dal rock, dalla musica d'autore, innamorato dei ritmi black, del funk, del reggae e della musica africana. Il suo percorso artistico è un manifesto della contaminazione, tema dell'incontro con gli studenti.

Il progetto Creative è coordinato dal prof. Lello Savonardo, Consulente del Sindaco della Città Metropolitana per le Politiche Culturali Giovanili, e la produzione esecutiva di Daniela Bozza, con una lunga storia professionale nei media, da MTV al San Carlo.

Oltre alla formazione, Creative propone in collaborazione con i partnersopportunità professionali e occasioni di scambio e networking tra imprese e creativi.

Per i partecipanti ai laboratori musicali Canzone D'Autore e Urban Rapsono fissate in marzo le audizioni con il direttivo del Club Tenco e con le principali realtà discografiche italiane, tra cui Warner Music, BMG, Believe e Universal Music, in collaborazione con FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana. Anche MEI - Meeting Etichette Indipendenti supporta il progetto Creative riservando delle vetrine di visibilità a Faenza, nell'evento italiano dedicato alla musica indipendente.

SPICI conclude il percorso formativo con un Pitch Day con la presentazione di proposte e soluzioni innovative per l'industria culturale e creativa, sviluppate nell'ambito del laboratorio.

INWARD coinvolgerà i partecipanti al corso di Creatività Urbana nella produzione di una grande opera pittorica murale a firma di un noto street artist, nell'ambito del complesso universitario di Monte Sant'Angelo. L'opera, che si inserisce in ISAAC International Street Art Academy Campus, il primo distretto universitario dedicato alla creatività urbana murale, esprimerà il valore caleidoscopico della creatività, anzitutto come energia profondamente umana.

Creative ha in programma il prossimo 5 aprile alle Officine San Carlo, un evento finale del progetto di formazione, con interventi di ospiti speciali e le produzioni artistiche realizzate dai giovani creativi nell'ambito dei laboratori, per ribadire che la creatività è una risorsa strategica per il rilancio del territorio.

Creative è promosso dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Fondazione Teatro San Carlo, in collaborazione con l'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Officine San Carlo. L'iniziativa gode inoltre del sostegno di numerose istituzioni e organizzazioni, tra cui ABANA - Accademia di Belle Arti di Napoli, Audiovisual Napoli Hub, BeQuiet, Infiniti Mondi - Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli, Club Tenco - Premio Tenco, Confindustria Radio Televisioni, Film Commission Regione Campania, FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, INWARD - Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, Altra Napoli EF, MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti, e SPICI Società per l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA