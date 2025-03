Airoma, solo pace ragionevole per ricostruire l'Ucraina

"Non bisogna entusiasmarsi per il riarmo europeo nè per una rottura dello storico legame tra Europa e Usa: ricostruire l'Ucraina è possibile solo con una pace ragionevole". Lo ha sostenuto il procuratore di Avellino, Domenico Airoma, concludendo a Napoli l'incontro promosso da Alleanza Cattolica, di cui il magistrato è vice reggente nazionale, con Micol Flammini, giornalista de Il Foglio e autrice del libro "La cortina di vetro". "È un errore -ha aggiunto Airoma- illudersi di esportare una democrazia, quella occidentale, svuotata di valori e principi. Il mondo occidentale -ha concluso- deve riscoprire la propria identità, senza l'illusione di realizzare il paradiso in terra e senza innalzare muri ad est e ad ovest".



