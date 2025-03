8 marzo:Napoli,su stendardo Madonna con pillola abortiva in mano

Uno stendardo con l'immagine della Madonna che ha tra le mani, anzichè il cuore di Gesù, una pillola abortiva e sotto la scritta "aborto libero". Si apre così, insieme con l'esposizione di un drappo viola il corteo promosso a Napoli nell'ambito delle iniziative nazionali organizzate da 'Non una di meno' per la Giornata della donna.

Al corteo hanno dato l'adesione movimenti Pro Palestina ed altre associazioni. La manifestazione è partita da piazza Garibaldi e si concluderà in piazza Dante.



