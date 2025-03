Salute: campagna di screening sul tumore del colon retto

Marzo è il mese della prevenzione del tumore del colon-retto: per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce, l'ospedale evangelico Betania di Napoli ha deciso di promuovere una campagna di screening gratuita.

La campagna, da ciò che fanno sapere dal nosocomio, si articola in più fasi. I cittadini possono ritirare gratuitamente il contenitore per la raccolta del campione direttamente in ospedale dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 10. Successivamente il campione andrà consegnato al punto prelievi, dopo averlo registrato presso l'ufficio accettazione. "Il tumore del colon-retto - spiegano dal Betania - rappresenta una delle principali cause di morte per cancro, ma ha un grande vantaggio rispetto ad altre neoplasie: se individuato precocemente, la probabilità di guarigione supera il 90%".

L'obiettivo della campagna promossa dall'ospedale napoletano è sensibilizzare i cittadini e incentivare la prevenzione attraverso un test semplice, non invasivo e gratuito: la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il programma di screening è rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, anche in assenza di sintomi evidenti, come previsto dalle linee guida nazionali.

I risultati del test saranno disponibili entro sette giorni. In caso di esito negativo, il test andrà ripetuto ogni due anni. In caso di esito positivo, il paziente sarà contattato dal personale sanitario per approfondimenti diagnostici, come la colonscopia. "L'ospedale evangelico Betania - spiegano ancora i promotori dell'iniziativa - mette a disposizione un team di professionisti qualificati, tra cui medici specialisti, infermieri, tecnici di laboratorio e personale amministrativo, garantendo un percorso di prevenzione efficiente e accessibile a tutti. Partecipare è semplice e gratuito. Basta recarsi presso il punto prelievi negli orari indicati per ritirare il kit e ricevere tutte le informazioni necessarie".





