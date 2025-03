Rogo in capannone, fumo nero e residenti evacuati nel Casertano

È andato avanti per diverse ore, dalle 20 di ieri fino a notte inoltrata, l'intervento effettuato dai Vigili del Fuoco a Pietravairano, nell'Alto-Casertano, per domare un rogo sviluppatosi all'interno di un capannone in disuso contenente vecchi strumenti di lavoro ed un'autovettura.

Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l'area circostante creando molti disagi alla popolazione residente, che è stata costretta ad evacuare le case. Sul posto hanno lavorato una squadra proveniente dal distaccamento di Teano e due autobotti provenienti dalla sede centrale del Comando.

L'incendio è stato definitivamente domato nella notte e il capannone è stato messo in sicurezza.



