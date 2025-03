Pino Daniele - Nero a metà, l'omaggio di Musica per Roma

Musica per Roma ricorda Pino Daniele con il documentario Nero a metà di Stefano Senardi e Marco Spagnoli, candidato al Nastro d'Argento 2025 Miglior documentario Categoria Cinema Cultura Spettacolo. La proiezione, il 14 marzo alle 20 nella sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sarà preceduta da un incontro con gli autori del docufilm al quale parteciperanno il critico musicale Gino Castaldo e il produttore discografico Renato Marengo. Ai ricordi si alterneranno i momenti musicali con le esibizioni di Fausta Vetere con Mauro Di Domenico, Enzo Gragnaniello e Tony Cercola, Chiara Ianniciello Trio.

Nel documentario Pino Daniele - Nero a Metà, prodotto da Fidelio e Eagle Pictures, a guidare il racconto è Stefano Senardi, grande amico e produttore discografico di Pino e di altri artisti, con interviste esclusive ai collaboratori e alle persone che lo hanno conosciuto e amato. Le origini del grande cantautore, la sua rivoluzione musicale che parte dal racconto della Napoli degli umili e del popolo partenopeo, il lato più autentico e personale vengono filtrate da questo sguardo inedito sull'uomo e sull'artista, una celebrazione della sua musica e dei suoi pensieri, della passione per Napoli e della sua capacità di innovare continuamente il panorama musicale. Il regista Marco Spagnoli crea una narrazione che mescola immagini di repertorio, musica e testimonianze, dando vita a un percorso emozionale che esplora la cultura napoletana e il suo legame indissolubile con l'anima di Pino Daniele e rendendo Napoli un vero e proprio personaggio.

L'evento è promosso e sostenuto dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale e prodotto dalla Fondazione Musica per Roma.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti disponibili previo ritiro dei voucher, disponibili dalle 12 del 7 marzo www.auditorium.com o presso il botteghino dell'Auditorium Parco della Musica.



