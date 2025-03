Palazzo Reale di Napoli, come guida c'è la nuova app

Il Palazzo Reale di Napoli ha una nuova APP che guida i visitatori nel percorso di visita.

L'applicazione funziona mediante il wi-fi dedicato agli ospiti del museo al quale ci si può connettere con il proprio telefono cellulare inquadrando il QR code che si trova nell'area della biglietteria. I visitatori possono avere indicazioni sulle aree del Palazzo: sulla facciata dell'edificio, sui suoi Giardini e i Cortili e sul Museo Caruso, collocato al piano terra nel Cortile delle Carrozze.

La storia del Palazzo Reale viene invece illustrata nel Museo della Fabbrica diviso in cinque aree che descrivono le varie epoche dalla sua fondazione fino all'Unità d'Italia. Un segmento è dedicato all'Appartamento di Etichetta, al piano nobile, in cui è possibile ascoltare le descrizioni delle sale e delle principali opere esposte inquadrando il QR code stampato sui nuovi pannelli di sala. Una descrizione speciale è dedicata ai bambini che possono ascoltare un racconto adattato appositamente a loro con suggerimenti che li spingono a cercare oggetti nelle stanze stimolandoli a leggere i messaggi che le opere esprimono.

L'app, disponibile in Italiano e in inglese, consente ai visitatori di scegliere di ascoltare le descrizioni dei luoghi scelti, creando un itinerario personalizzato ed esplorando quindi con i propri tempi.



