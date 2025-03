'Nuova spinta allo sviluppo turistico di Salerno'

Si è tenuta presso la CCIAA di Salerno l'Assemblea Costituente del Gruppo Turismo Nautico di Assomare Italia-Fenailp, un passo fondamentale per il rilancio e la valorizzazione del settore nella provincia.

L'assemblea, presieduta da Davide Di Stefano, Presidente di Assomare Italia e di Salerno Destination DMO, ha visto la partecipazione di Mario Arciuolo, Segretario Generale di Fenailp, Marco Sansiviero, Presidente di Fenailp Turismo e di Cilento Autentico DMO, e Nicoletta Petteruti, Consigliere di Amministrazione di Assomare Italia. Alla fase costituente del gruppo hanno già aderito 14 aziende della provincia di Salerno.

Durante l'assemblea è stato eletto il consiglio direttivo del nuovo Gruppo Turismo Nautico: Sergio Panella è stato nominato Presidente, mentre Angela Letizia assumerà la carica di Vice Presidente. Fanno inoltre parte del consiglio direttivo Daniela Zagaria, Filippo Lamberti Ferrara, Roberto Cavaliere, Nicola Guariglia, Davide Di Stefano, Nicoletta Petteruti e Alessio De Santis.

UN'INIZIATIVA STRATEGICA PER IL TURISMO NAUTICO La creazione del Gruppo Turismo Nautico si inserisce in un momento cruciale per lo sviluppo turistico del territorio, accompagnando la nascita della DMO Salerno Destination e di Cilento Autentico, entrambe realtà di cui Assomare Italia-Fenailp è socio fondatore. Il turismo nautico rappresenta una delle principali leve di attrattività e crescita economica, con un forte impatto sulla promozione internazionale della destinazione Salerno.

Il Gruppo si propone di diventare un punto di riferimento tra le politiche di destination management e gli operatori del settore nautico, contribuendo alla costruzione di un'offerta turistica integrata e competitiva su scala nazionale e internazionale.

OBIETTIVI E PROSPETTIVE L'iniziativa mira a coordinare e valorizzare il potenziale del turismo nautico nella provincia di Salerno, creando un sistema di servizi, promozione e supporto per le imprese associate. La collaborazione con DMO Salerno Destination e Cilento Autentico DMO consentirà di sviluppare strategie promozionali efficaci, incrementando la visibilità e l'attrattività del territorio.

Il gruppo opererà in sinergia con le DMO e con Fenailp, offrendo servizi e convenzioni pensate per supportare gli operatori nautici con condizioni economiche vantaggiose, consulenze specializzate e opportunità di formazione e networking. La governance sarà strutturata con un consiglio direttivo, un'assemblea degli associati e gruppi di lavoro tematici, in un modello collaborativo e dinamico in grado di intercettare le evoluzioni del mercato turistico.

Tra le prospettive future, il consolidamento del network nautico provinciale, il rafforzamento dell'attrattività turistica del territorio e lo sviluppo di un modello replicabile in altri contesti.

La nascita del Gruppo Turismo Nautico rappresenta un passaggio strategico per Assomare Italia -Fenailp, che si pone come soggetto attivo nella promozione dello sviluppo e dell'innovazione del turismo nautico salernitano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA