Mostre: dall'11 marzo 'Napoli multipla' di Alberto Bottillo

Sarà inaugurata martedì 11 marzo, alle 18, nella sede della Fondazione Banco di Napoli (nelle Sale di ingresso al secondo piano e in Sala Marrama in via Tribunali 213), la mostra 'Napoli multipla' di Albero Bottillo, art and graphic sesigner. La mostra (che resterà aperta fino all'11 aprile) apre il secondo anno di programmazione della Rassegna di Arte Contemporanea Entrée, curata da Carla Viparelli.

'Napoli multipla', sottolinea una nota, "indaga il rapporto tra un'opera d'arte originale e i suoi multipli. La produzione di Bottillo, infatti, si articola in questi due momenti, per cui la realizzazione del manufatto artistico non esaurisce l'atto creativo, ma ne include una serialità. La mostra propone una serie di opere che hanno come oggetto la città di Napoli: La Gaiola, Santa Chiara, Spaccanapoli acquistano una luce nuova nella rilettura iconografica di Bottillo, che unisce un tratto grafico sapiente e raffinato a un cromatismo essenziale; dalla sintesi tra la sua capacità visionaria e la formazione da ingegnere scaturisce non solo l'opera ma anche la progettualità di produzione a cui destinarla". L'integrazione tra arte e tecnologia è la chiave di lettura di questa mostra che propone una visione aggiornata del rapporto tra prototipo e multipli alla luce delle nuove tecnologie informatiche: "Quello che oggi definisce "contemporanea" l'arte visiva (…) è che l'opera è un progetto. Le opere di Alberto Bottillo sono la quintessenza di questo principio. (…); infatti, poiché l'"aura" stessa dell'opera è proporzionale alla sua natura progettuale, la serialità anziché depotenziarla costituisce un valore aggiunto.

Parafrasando Walter Benjamin potremmo invertire i termini della questione: "Il multiplo nell'epoca della sua unicità artistica" (dal testo di Carla Viparelli)".



