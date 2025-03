Medaglie d'oro e toghe d'onore a Santa Maria Capua Vetere

"Medaglie d'oro e toghe d'onore" è l'evento organizzato dall'Ordine avvocati di Santa Maria Capua Vetere per celebrare i 150 anni dall'istituzione degli Ordini forensi: l'appuntamento è in calendario domami, sabato 8 marzo (ore 10) nella Scuola di formazione in via Lussemburgo.

Verranno premiati i "senatori emeriti" che hanno maturato 50 anni di attività forense, i "senatori" che hanno tagliato il traguardo dei 40 anni e i giovani avvocati che da poco hanno intrapreso la carriera di avvocato.

"In questa cerimonia si fondono passato, presente e futuro della professione - ha spiegato Angela Del Vecchio, presidente dell'Ordine avvocati di S.Maria - in un'ideale linea di continuità con la gloriosa tradizione di giuristi che il nostro Foro ha saputo garantire per la crescita morale e civile del Paese. C'è un collegamento generazionale che unisce gli avvocati con maggiore esperienza ai giovani colleghi: la nostra Avvocatura ha ancora bisogno di chi ha dedicato al Foro gran parte della propria esistenza e allo stesso tempo dico alle nuove leve che se doniamo loro una toga è perché essa non è un semplice abito, bensì un simbolo di buon senso, umiltà, equilibrio, rispetto, professionalità, ricerca di verità e giustizia, da indossare sempre con grande orgoglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA