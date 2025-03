Manfredi, servono politica e diplomazia più al femminile

"Ci auguriamo che in un futuro prossimo ci sia una politica più donna, meno maschile e più capace di contemperare gli interessi di tutti. In un mondo complesso e globale non ci può essere una visione unilaterale e ci auguriamo che già nei prossimi giorni la diplomazia che è chiamata ad operare in questi tempi difficili sia più femminile che maschile". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione della rassegna 'Marzo Donna', promossa e realizzata dal Comune di Napoli, che prende il via domani in concomitanza con la Festa della donna. Secondo quanto riferito nel corso della presentazione, nel 2024 sono state 500 le donne che hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza del Comune di Napoli e il 20 per cento sono state ragazze di età compresa fra i 18 e i 25 anni. "E' un dato che ci preoccupa - ha sottolineato l'assessore alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante - perché significa che anche nelle relazioni tra i più giovani c'è qualcosa che non va ed è soprattutto su di loro che dobbiamo intervenire. Sappiamo che i giovani sono un po' spaesati e che non hanno più il giusto supporto dalle famiglie è ciò si evince anche dai tanti episodi di violenza che li vedono protagonisti in molte delle città italiane. È un cammino profondo e complicato che richiede la volontà di tutti". Slogan della rassegna 2025 è 'Alla scoperta di sé' e attraverso mostre, dibattiti, spettacoli, laboratori e concerti si vuole puntare l'attenzione sul ruolo della donna e sottolineare l'importanza della lotta per i diritti e per l'emancipazione femminile. Una 'battaglia' per cui - ha evidenziato Ferrante - "servono anche gli uomini perché soltanto insieme, uomini e donne, possiamo realizzare una piena parità di genere e possiamo cambiare questo Paese in cui le donne scontano ancora differenze salariali, differenze rispetto alle opportunità di lavoro, in cui non ci sono strumenti di welfare opportuni e adeguati affinché la cura della famiglia possa essere parimenti ripartita fra uomini e donne. Penso dunque - ha proseguito - che ci siano tanti passi da fare e soprattutto dobbiamo aiutare le donne ad acquisire la consapevolezza, che in tante non hanno, di poter raggiungere qualsiasi obiettivo". Il programma delle iniziative è stato realizzato con il contributo di associazioni ed enti del Terzo settore. Le manifestazioni si svolgeranno tra il Maschio Angioino, il parco Viviani, ci sarà una ciclopasseggiata che partirà da piazza Plebiscito. E ancora dibattiti e incontri nella sede del Comune, nel complesso dell'Annunziata, nella chiesa di San Severo al Pendino. Alla presentazione che, tra gli altri, ha visto la partecipazione del vice sindaco, Laura Lieto, dell'assessore al Turismo, Teresa Armato, e della responsabile dei Centri antiviolenza, Rosa Di Matteo, sono state consegnati riconoscimenti ai testimonial della campagna contro la violenza sulle donne, denominata '#IoLotto', e alle Sirene partenopee della Lilt.



