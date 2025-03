Landini, referendum per cambiare leggi sbagliate

"Se si raggiunge il quorum, il giorno dopo quattro milioni di persone che non sono più tutelate dall'articolo 18 riavranno i loro diritti". Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, ad Avellino dove ha partecipato all'assemblea di tutte le categorie del sindacato irpino per lanciare la campagna referendaria su lavoro e cittadinanza.

"Non è una protesta contro un partito o un governo - ha sottolineato Landini - ma la possibilità di cambiare direttamente, senza delegare, leggi sbagliate che tutti hanno approvato negli ultimi venti anni in Italia". Landini ha anche sottolineato che con l'approvazione dei referendum, "2,5 milioni di persone che da anni lavorano e pagano le tasse in Italia, avrebbero finalmente pieno diritto di cittadinanza".

A margine dell'assemblea, Landini è tornato sulla crisi dell'automotive e, in particolare, di Stellantis: "Chiediamo da tempo - ha detto- un intervento diretto della presidenza del Consiglio e di un confronto sulle scelte degli investimenti che intende fare la multinazionale, ma finora non vi è traccia alcuna. Siamo nelle condizioni potenziali - ha aggiunto - di produrre un milione e mezzo di auto l'anno, ma il 2024 si è chiuso con una produzione al di sotto delle 400 mila unità: questo determina cassa integrazione e seri problemi per il futuro. E' il momento di chiedere all'azienda e al gruppo di fare quegli investimenti che finora non sono stati fatti".





