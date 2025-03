Don Diana:per anniversario fiaccolate e seminari per giovani

Nel trentunesimo anniversario dell'uccisione a Casal di Principe (Caserta) per mano della camorra del prete Don Peppe Diana, sono rivolte soprattutto ai giovani le iniziative organizzate dal gruppo di associazioni e istituzioni riunite nella simbolica denominazione "le donne e gli uomini delle Terre di Don Peppe Diana". Ci sono il Comitato Don Diana, Libera, la Fondazione Polis e l'Agesci, la Diocesi di Aversa e il Comune di Casal di Principe.

Il 10 marzo, al Secondo Circolo didattico don Peppe Diana di Acerra, c'è l'evento "Costituiamo la legalità" mentre il 13 marzo è in programma all'Istituto Comprensivo di San Marcellino la "Fiaccola della Memoria"; il 17 marzo, a Casa don Diana, bene confiscato alla camorra divenuto sede del Comitato Don Diana, sarà firmato il "Patto educativo di comunità" tra le associazioni locali e le istituzioni, e sarà poi ricordato con una Santa Messa celebrata dal Vescovo di Aversa Angelo Spinillo Don Paolo Dell'Aversana, sacerdote scomparso un anno fa, che nel 1991 fu tra i firmatari, con don Peppe Diana, del famoso documento "In nome del mio popolo non tacerò", che i parroci di Casal di Principe distribuirono tra i fedeli e che tanto fastidio diede ai clan di camorra. Il 18 marzo spazio alle problematiche ambientali con il seminario "Siamo ancora in tempo? La Custodia del Creato negli Appelli di don Peppe Diana", cui prenderanno parte il Commissario Unico per la Terra dei Fuochi Giuseppe Vadalà, familiari e amici di don Peppe.

Ecco quindi il giorno dell'anniversario. Il 19 marzo inizierà come di consueto alla Chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe, dove don Peppe era parroco, con la celebrazione presieduta dal Vescovo Spinillo della Santa Messa che don Diana non riuscì a officiare, perché fu ucciso alle 7.20 dal killer dei Casalesi Giuseppe Quadrano mentre era in sacrestia e si apprestava a recarsi all'altare. La giornata proseguirà con la deposizione della corona di fiori alla tomba di don Peppe, quindi il fondatore di Libera don Luigi Ciotti sarà a casa don Diana per incontrare i giovani; in programma poi la marcia di azioni social "Pensieri, parole e azione sulle orme di don Peppe Diana" a cura dell'Agesci. Il 21 marzo, nel primo giorno di primavera in cui cade anche la Giornata Nazionale di tutte le vittime innocenti delle mafie, saranno poi svelati i nomi dei vincitori dell'edizione 2025 del "Premio Nazionale Don Diana".

Altre iniziative di sensibilizzazione per i giovani sono in programma il 26 marzo, con il seminario "Facciamo la pace: un tema dimenticato" organizzato dalla Scuola di Pace don Peppe Diana, e il 28 marzo con un'altra "Fiaccola della Memoria", che si terrà al Circolo Didattico di Sant'Agnello (Napoli).



