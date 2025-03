Domani concerto "Sanita' e Forcella uniti nella musica"

Secondo appuntamento, domani 8 marzo, della rassegna 'Forcella in musica 2025', un progetto musicale, sociale e culturale come rilevano i promotori. Nato dalla sinergia tra l'Arcidiocesi di Napoli e l'Associazione Discantus, con la direzione artistica di Luigi Grima, Forcella in musica propone alle ore 19.30 nella chiesa di San Giorgio Maggiore, il concerto dal titolo "Sanita' e Forcella uniti nella musica" che vede la partecipazione di due formazioni giovanili, l'Orchestra Sanitansable e la Piccola Orchestra di Forcella, dirette dal maestro Paolo Acunzo.

Forcella in musica è sostenuto dal Rotary club Chiaia, Rotary club Napoli e dal Distretto 2101 Campania. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, senza obbligo di prenotazione.

Il prossimo appuntamento in calendario è per il 5 aprile (ore 19.30) con 'Sax mon amour, duæ siciliæ saxophone ensemble' (direttore Gianfranco Brundo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA