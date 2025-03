Dire Danza, il 9 marzo al Teatro delle Arti con Fabrizio Mainini

Torna l'attesissimo appuntamento con Dire Danza, l'evento coreutico ideato e curato da Pina Testa e Antonella Ferrante, con il coordinamento di Fortuna Capasso.

La 21esima edizione si terrà il prossimo 9 marzo presso il Teatro delle Arti di Salerno, confermando il suo ruolo di prestigiosa vetrina per le scuole di danza della Campania.

Per rispondere al crescente numero di partecipanti, la manifestazione proporrà due spettacoli, rispettivamente alle 17 e alle 20, offrendo così l'opportunità a numerose scuole provenienti da tutta la regione di esibirsi su un palcoscenico d'eccellenza.

Ospite d'eccezione dell'edizione 2025 sarà il rinomato coreografo Rai Fabrizio Mainini, già special guest della passata edizione. Il maestro, noto per il suo talento e la sua esperienza internazionale, oltre che per il suo ruolo di coreografo della trasmissione Tale e Quale Show, terrà anche uno stage esclusivo la mattina del 9 marzo alle 13 e alle 14, regalando ai giovani danzatori un'occasione unica di apprendimento e confronto.

LE SCUOLE Arbostella in danza di Antonella e Marianna Rotondo (Salerno); Asd Movimento Danza di Nadia D'Ambrosio (San Mango Piemonte); Asd New Directions diretta da Carla Leone e Francesca Parlato (Amalfi); Ballet Art di Simona Dipierri (Paestum); Ballet studio di Giusy De Martino (Cava De' Tirreni); BallettoArteNikè di Laura Sbordone (Capezzano); Centro Danza di Antonella Ferrante (Eboli); Centro Danza 2 di Serena Santucci (Quadrivio di Campagna); Chorós Meráki di Stefania Fuschini ed Enza D'Auria (Capezzano); Danzando di Cinzia Palumbo (Salerno); DT Fam di Salvatore Sica (Pontecaganano); FitWorld di Rocco Giordano (Pontecagnano); Harmony di Stefano Angelini (Napoli); New Ballet di Maria Rosaria Bacco (Pontecagnano); New Iron Club diretta da Teresa Autuori (Salerno); New Latin Dance ASD diretta da Artemisio Di Florio (Baronissi); Obiettivo danza di Stefano Angelini (Cava De' Tirreni); Professional Ballet di Fortuna Capasso (Salerno); Professional Ballet di Pina Testa (Salerno); Professional Ballet diretta da Ramona Tancredi e Pina Testa (Ascea Marina); Reve Centro Danza di Antonella e Mariarosaria Pietropaolo (Napoli); Scuola di danza di Loredana Di Filippo (Siano); Scuola di danza Carillon di Rosa Cusati (Marina di Camerota); Scuola di danza House of Dance Asd diretta da Gabriele Manzo (Vietri sul Mare); Scuola di danza Koròs diretta da Flavia Russo (Salerno); Skillers Accademy di Sara Forte e Axel Palombo (Salerno); TerVal Dance di Valeria Iacobelli e Teresa Tamburrino (Salerno); World dance di Ylenia Ippolito (Pontecagnano).

Ospite di Dire Danza 2025 anche l'Associazione Artèca, unione di varie associazioni culturali che operano nel settore artistico: danza, musica, teatro. Il gruppo di lavoro riunisce numerosi soggetti, tutti intenti a produrre una forza comune, realizzando e rafforzando la "progettualità" esistente sul territorio campano.

Durante la serata, inoltre, dallo stesso Mainini, oltre che da Gabriele Manzo, insegnante di hip hop professionista da oltre 13 anni, Roberto D'Urso, coreografo ballerino TV e teatro e Amalia Salzano, Presidente Associazione Italiana Danza Attività di Formazione AIDAF-AGIS, verranno assegnate prestigiose borse di studio, riconoscimenti importanti per sostenere la formazione e la crescita artistica dei talenti emergenti.

«Sono orgogliosa di vedere Dire Danza crescere anno dopo anno, accogliendo sempre più giovani talenti e offrendo loro occasioni di confronto e crescita. La danza è passione, disciplina e dedizione, e questo evento rappresenta al meglio questi valori», anticipa Pina Testa, étoile del Teatro San Carlo di Napoli.

Dire Danza si conferma un punto di riferimento per la danza in Campania, un evento imperdibile che celebra l'arte del movimento e l'impegno di allievi e insegnanti nel mondo della danza.





