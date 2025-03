Debutta a Salerno e Nocera "Il Gatto con gli stivali"

Dopo il successo di Masha e Orso, un nuovo grande musical è pronto a conquistare il pubblico: Il Gatto con gli Stivali debutterà l'8 novembre a Nocera e il 9 novembre a Salerno, in una doppia veste pensata per incantare spettatori di tutte le età.

Il musical è prodotto dalla Ema Entertainment di Edoardo Lombardi, leader italiana nella produzione di musical e live show, con il coinvolgimento dell'imprenditore Giacomo Trivellone, commercialista e profondo conoscitore di dinamiche fiscali ed economiche, ma anche grande appassionato del family show. I credits: testi e libretto sono di Edoardo Lombardi, le musiche di Emiliano Branda, le coreografie di Nikolett Prok, i costumi di Cristina Ricci. La direzione artistica è affidata a Domenico Prezioso, Edizioni Europa ed America Latina Ema Entertainment.

In lavorazione un musical che saprà incantare grandi e piccini, conducendo gli spettatori in un mondo di magia, astuzia e coraggio: una favola senza tempo come mai prima d'ora, uno spettacolo per tutta la famiglia, ricco di emozioni travolgenti in compagnia di un gatto davvero incredibile. Per il periodo natalizio, lo spettacolo si presenterà in una versione completamente nuova, ispirata a Canto di Natale di Charles Dickens, ma rivisitata in chiave ironica e sorprendente. A partire da febbraio e fino ad aprile, partirà invece la versione classica, che porterà il musical in tour nazionale in Italia, Svizzera e Malta, con tappe anche nei Paesi latini, sia europei che sudamericani.

Lombardi, non ha scelto a caso la prima data del nuovo show. I suoi spettacoli hanno fatto il giro dell'Italia e non solo, ma lui non dimentica le sue radici: originario di Nocera Superiore ha fortemente voluto che la neonata produzione partisse dalla sua terra prima di spiccare il volo. «Con Masha e Orso Live Show abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Tra effetti speciali e contenuti artistici abbiamo coinvolto tantissime platee. Siamo pronti a fare lo stesso con Il gatto con gli Stivali», annuncia il General Manager di EMA Eventi Produzione e Comunicazione.

ANASTASIA KUZMINA Ad impreziosire il cast della versione classic, dal 1 febbraio, sarà Anastasia Kuzmina, una delle maestre più conosciute di Ballando con le Stelle, il celebre show di Milly Carlucci, qui nel ruolo di protagonista.

LA STORIA DEL GATTO CON GLI STIVALI È una delle fiabe più celebri della tradizione europea, resa famosa da Charles Perrault nel 1697. Il protagonista è un gatto furbo e ingegnoso, capace con la sua scaltrezza di trasformare il destino del suo padrone, un povero mugnaio, conducendolo alla ricchezza e persino al matrimonio con una principessa. Grazie ai suoi iconici stivali e alla sua abilità nel manipolare gli eventi, il Gatto dimostra come intelligenza e astuzia possano trionfare sulle difficoltà della vita.

BIGLIETTI E PRIME 10 DATE Già attive le prevendite per lo show pronto anche per l'estero. Ciaotickets il circuito per la tappa di Nocera e Ticketone per Salerno. La programmazione: Nocera, 8 novembre 2025 (2 spettacoli); Salerno, 9 novembre, Napoli, 6 dicembre 2025 (2 spettacoli); Civitanova Marche, 13 dicembre; Pescara, 14 dicembre; Brindisi, 26 dicembre 2025; Lecce, 27 dicembre 2025; Spoleto, 3 gennaio 2026; San Benedetto del Tronto, 4 gennaio 2026; Firenze, 6 gennaio 2026.

L'entusiasmo attorno al progetto è già altissimo: ai casting sono arrivate oltre 1000 richieste di partecipazione per ruoli da protagonisti e ballerini. Tutto pronto per l'evento imperdibile che promette di unire magia, spettacolo e grande talento artistico



