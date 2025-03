De Luca, in piazza per 8 Marzo che lotti su diritti alle donne

"Stiamo lavorando per evitare che l'8 marzo diventi una liturgia assolutamente inutile. Siamo qui in Piazza Plebiscito con migliaia di studenti da tutta la Campania verso la festa internazionale della donna e parleremo con i ragazzi di alcuni grandi temi dalla pace ai diritti delle donne su cui vedo passi indietro". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella grande piazza di Napoli piena di migliaia di studenti da tutta la Campania, organizzata verso l'8 marzo dall'assessore alla scuola Lucia Fortini.

"Ormai l'idea della guerra - ha detto De Luca - sta entrando anche fra le nuove generazioni come un'idea normale. Bisogna ritrovare la passione per la pace e il rispetto fra i popoli.

Poi i diritti, stiamo facendo passi indietro soprattutto per quanto riguarda le donne, i diritti delle donne, dobbiamo riprendere questa spinta alla tutela dei diritti e dobbiamo lanciare un messaggio ai più giovani per quanto riguarda l'attenzione alle droghe. Abbiamo un dato impressionante: il consumo di alcolici, superalcolici e droga fra le ragazze ha superato il consumo fra i ragazzi, dobbiamo stare veramente molto attenti e poi vorremmo fare un appello alle ragazze per una maggiore attenzione sul piano sanitario. Dobbiamo chiedere a tutte le ragazze, anche ai ragazzi, di avere attenzione per gli screening oncologici, per la prevenzione di malattie".

De Luca ha invitato anche a "seguire i protocolli che riguardano i disturbi alimentari, la correttezza alimentare.

Dobbiamo fare in modo che la data dell'8 marzo sia un momento di rilancio di valori, di diritti e di senso di responsabilità altrimenti diventa un'altra cerimonia inutile".



