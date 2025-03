Consumatori, 'alcune multe nulle se telecamere non omologate'

"Sono nulle le contravvenzioni per mancata revisione e per mancata copertura assicurativa della vettura se effettuate con telecamere risultate non omologate. E l'Ente viene anche condannato alle spese di giudizio".

E' quanto fa sapere l'avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale dell'associazione dei consumatori "Difesa Consumatori e Contribuenti", a seguito di alcune sentenze del giudice di pace di Nola (Napoli).

"La mancata revisione o la prova della copertura assicurativa può essere accertata in modalità automatica, con l'uso di apparecchiature elettroniche, e con la possibilità della contestazione differita, - spiega l'avvocato Ceriello - ma solamente con l'utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la contravvenzione è nulla se il dispositivo non è omologato".

La medesima linea interpretativa, viene spiegato nella nota dell'associazione Difesa Consumatori e Contribuenti, "è stata anche confermata dal Ministero dell'Interno con una non molto diffusa circolare (la numero 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020) nella quale viene precisato che la rilevazione della violazione prevista dall'articolo 193 per la mancanza della copertura assicurativa e della violazione prevista dall'articolo 80, c.14, per veicolo con revisione scaduta, segnalata dall'apparecchiatura elettronica, se effettuata con apparecchi elettronici non omologati e privi di verifica periodica, è da annullare".

"Questo il motivo principale della sentenza nolana - sottolinea l'associazione - che, nel caso in esame, ha anche condannato l'Ente alle spese che, indirettamente, pagheranno comunque i cittadini, trattandosi di Ente Pubblico.

Nella nota il presidente dell'associazione dei consumatori Pasquale Di Carluccio ricorda che, però, "le contravvenzioni vanno contestate entro 30 o 60 giorni, pena la conferma di un verbale nullo e danno per le nostre tasche".



