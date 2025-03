Ciav Cinema ad Alta voce fest, apre Delpero con Vermiglio

Coinvolgimento e dialogo attivo tra pubblico non vedente e vedente, questo l'obiettivo di CiAV - Cinema ad Alta Voce Fest che per la sua prima edizione sceglie Napoli per promuovere l'accessibilità dei contenuti culturali alle persone con disabilità visiva e non solo. Dopo il fortunato esperimento degli "Stati generali del cinema accessibile" che si è svolto nel dicembre scorso alla sede UICI Campania, dal 10 al 14 marzo si annuncia un programma ricco di eventi tra i laboratori mattutini riservati agli studenti di scuole e accademie, proiezioni e performance, tutte a ingresso libero, dalle 16 e dalle ore 21, al Cinema Modernissimo.

Per gli appuntamenti serali apertura lunedì 10 marzo (ore 21) con la proiezione di "Vermiglio" di Maura Delpero (attesa in sala), Leone d'Argento all'Ultima Mostra del Cinema di Venezia, opera che ha rappresentato l'Italia agli Oscar. In programma anche una cine-passeggiata, il 13 marzo, alle ore 10:30, per una mappatura e audio-narrazione dell'opera "L'arte della felicità" di Alessandro Rak. Non mancheranno workshop visivo-tattili su temi come accessibilità,, tecniche di audiodescrizione, intelligenza artificiale nel cinema. Le opere proiettate saranno fruibili dai non vedenti con audiodescrizione tramite l'app MovieReading o con audiodescrizione in tempo reale, mentre da tutti gli altri con sottotitolazione, favorendo così una condivisione tra pubblici eterogenei e garantendo un'esperienza più partecipata e inclusiva per tutti. Nel caso di podcast, audiolibri e live audio-drama il pubblico in sala sarà dotato di mascherine per una fruizione bendata. Attesi tra gli ospiti Peppe Barra, Adriano Pantaleo, Claudia Napolitano, Adele Pandolfi, Pier Paolo Polcari, Gnut, Sara Penelope Robin, Diletta Acanfora, Rocco Mentissi, Manola Rotunno, Nicole Millo e altri ancora.



