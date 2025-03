Avvocati, "soddisfatti, ma è stata dura per carriera Colombo"

"Siamo soddisfatti: la sentenza fuga ogni dubbio ma ci teniamo a sottolineare che in tutti questi anni di sofferenza a farne le spese è stato l'uomo Tony Colombo e anche l'artista. La sua carriera di cantante ha subìto un duro contraccolpo e per questo vorremmo ancora una volta auspicare maggiore prudenza quando i procedimenti si trovano in fase preliminare". Così, gli avvocati di Tony Colombo e Tina Rispoli, Sergio Cola, Alfredo Sorge e Andrea Imperato commentano l'assoluzione "per non avere commesso il fatto" incassata oggi nell'aula bunker del carcere di Poggioreale.

"Abbiamo avuto la possibilità - dicono ancora i tre professionisti - si confrontarci in maniera serena nel corso di un dibattimento, e questo è un bene per la Giustizia. Spiace l'impronta negativa iniziale e auspichiamo, ancora una volta, maggiore serenità".



