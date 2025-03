Asl Avellino attiva ambulatori di prossimità

Tre ambulatori di prossimità sono stati attivati dalla Asl di Avellino, guidata al Dg Mario Ferrante, nell'ambito del programma per la promozione della salute dei migranti e il contrasto delle malattie della povertà.

Il programma, che verrà attuato nel Distretto sanitario di Avellino e nei presidi di Grottaminarda e Montoro, prevede il potenziamento degli interventi per la presa in carico della popolazione vulnerabile attraverso visite specialistiche e prestazioni sanitarie gratuite per le singole specialità.

Potranno usufruirne le persone con Isee inferiore a dieci mila euro, di nazionalità straniera e in condizioni di indigenza certificate dai servizi sociali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA