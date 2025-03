8 marzo: inclusione con il laboratorio sartoriale Palingen

Un evento dedicato alla sostenibilità, all'inclusione sociale e all'empowerment femminile - "Rinascita al femminile: workshop di upcycling empowerment" - si terrà domani, 8 marzo, a Marcianise (Caserta) in occasione della Giornata Internazionale della donna.

L'appuntamento è al Centro Commerciale Campania dalle 12 alle 14 e dalle 15 alle 18; saranno organizzati cinque workshop di upcycling con il laboratorio sartoriale Palingen. Le partecipanti, afferma una nota, "avranno l'opportunità di lavorare fianco a fianco con le sarte di Palingen, donne detenute ed ex detenute del carcere di Pozzuoli, che grazie a questo progetto hanno trovato una nuova opportunità di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Le clienti del Centro Campania che parteciperanno all'attività potranno realizzare una shopper personalizzata utilizzando tessuti ecosostenibili: materiali di fine serie o stock invenduti donati da aziende, per ridurre gli sprechi e minimizzare l'impatto ambientale dell'industria tessile. A termine dell'attività riceveranno in omaggio la shopper creata con le loro stesse mani".

Ogni sessione, che prevede la partecipazione di 10 persone per turno, ha una durata di un'ora e si articola in tre momenti: una breve presentazione sul valore della sostenibilità e dell'inclusione sociale, la fase pratica con la scelta dei tessuti e la realizzazione della shopper con l'aiuto delle sarte e per concludere la foto finale con la shopper creata e condivisione dell'esperienza.



