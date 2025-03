Truffe on line, cinque denunce nell'Avellinese

Cinque persone ritenute responsabili di almeno quattro distinte truffe informatiche consumate in provincia di Avellino sono state identificate e denunciate dai carabinieri. Due delle vittime, residenti nel comune di Frigento, attraverso la tecnica dello spoofing, un falso messaggio sulla violazione del proprio conto corrente, sono state indotte a versare migliaia di euro attraverso bonifici bancari. I militari sono risaliti all'identità del truffatore: si tratta di un 38enne residente in provincia di Napoli. A santa Paolina una donna di 40 anni è stata invece truffata per diverse centinaia di euro: aveva acquistato alimenti per animali mai recapitati dai due presunti venditori, entrambi residenti in Toscana. A Montemiletto sono stati invece venduti on line biglietti inesistenti per il concerto di un noto cantautore: anche in questo la truffatrice, residente in provincia di Pavia, è stata individuata e denunciata.



