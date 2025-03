Truffe anziani, lezioni Cc in chiese e centri aggregazione

Continuano nel Casertano le "lezioni anti-truffa" dei Carabinieri ai tanti anziani ma anche alle persone con fragilità che vogliono difendersi e tutelarsi dai truffatori, sempre più organizzati come dimostrano i continui arresti e denunce delle forze dell'ordine. E se qualche giorno fa, era il 27 febbraio, i carabinieri della compagnia di Caserta hanno tenuto una lezione su come difendersi dalle truffe alla sede della "UNITRE - Università delle tre età" di Caserta, nei comuni di competenza della Compagnia di Marcianise le lezioni si stanno tenendo dal mese dicembre nelle chiese, nelle associazioni culturali, nei centri di aggregazione per anziani e nelle sale consiliari dei Comuni. Sempre buono l'afflusso di persone, e in alcuni casi si sono registrate anche 300 presenze.

In particolare le lezioni si sono tenute alla chiesa di Sant'Eufemia a Carinaro, all'associazione culturale "Mario Greco" ad Orta di Atella, alla parrocchia di S. Andrea Apostolo a Capodrise e al Duomo di Marcianise nella chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. Ed ancora, a Gricignano di Aversa gli anziani sono stati accolti presso la parrocchia della chiesa della Madonna del Rosario, mentre a Sant'Arpino in quella di Sant'Elpidio Vescovo, a Succivo invece la lezione è stata fatta nella sala del Consiglio Comunale alla presenza anche del sindaco Salvatore Papa. Tante le domande rivolte ai militari dell'Arma, che in ogni occasione hanno sempre ribadito "di non aprire la porta di casa senza aver prima verificato chi abbia suonato", "di non fidarsi mai di chi chiede, a qualunque titolo, denaro o gioielli, anche solo per vederli o valutarne il valore", e soprattutto "di non aprire a sconosciuti, anche se in possesso di tesserini e pettorine che riproducono loghi delle Forze dell'ordine". E' stato poi spiegato agli anziani "che nessun ufficio pubblico o privato invia presso le abitazioni i propri dipendenti per riscuotere pagamenti o verificare bollette, e che gli operatori delle società di erogazione dei servizi essenziali, come elettricità, gas e acqua, non chiedono notizie sulla posizione di denaro o gioielli, né suggeriscono dove spostarli".



