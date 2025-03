Tiktoker torna a Roccaraso, 'massimo 20 bus'

Un video girato e postato dal bar Petit con tanto di provocazione al sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. Rita De Crescenzo, tiktoker diventata nota, torna nella cittadina dell'Alto Sangro. "Il paese è piccolo.

Sono la prima che mi prendo la responsabilità. Facciamo venti pullmann ogni domenica. Roccaraso è un paese", ha detto con ironia De Crescenzo nel siparietto assieme ad una dipendente del locale che è diventato virale in pochi secondi. La tiktoker era balzata alle cronache dopo l'invasione dello scorso 26 gennaio quando 250 bus avevano mandato in tilt viabilità e sicurezza della cittadina dell'Alto Sangro. L'overtourism aveva quindi portato sindaci e Prefetto ad adottare le misure di contingentamento. Le ordinanze sono scadute lo scorso weekend ma anche per il fine settimana il Comune di Roccaraso ha attivato il portale on line per le prenotazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA