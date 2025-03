Riesumato il corpo del costumista del film Parthenope, trovato morto a Capri nel 2023

Sono stati riesumati qualche giorno fa e saranno sottoposti ad accertamenti domani i resti di Luca Canfora, il costumista del film di Paolo Sorrentino "Parthenope" trovato senza vita da un canoista a Capri, il primo settembre 2023. A renderlo noto è stato il Tg1 delle 20.

Il sostituto procuratore di Napoli Silvio Pavia, sulla base di una relazione di parte presentata dalla famiglia Canfora, sta procedendo ad ulteriori approfondimenti per fugare ogni dubbio su quella morte, classificata dagli investigatori come un suicidio. Il fratello ha sempre nutrito dei dubbi sull'ipotesi suicidio e qualche settimana è stato ascoltato per molte ore dalla Squadra mobile, in Questura a Napoli.

Di Luca Canfora si persero le tracce subito dopo la registrazione delle scene del suicidio del fratello della protagonista del film, che si lasciò cadere nel vuoto dai Giardini di Augusto. E proprio nei pressi della scogliera sottostante i giardini dove vennero girate le scene, il giorno dopo la registrazione, venne trovato il corpo di Luca, secondo la famiglia, in condizioni ritenute incompatibili con una caduta da un'altezza di circa cento metri.

