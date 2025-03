Prevenzione al femminile: iniziative dell'Asl Napoli 3 Sud

Prevenzione al femminile: iniziative gratuite a Torre del Greco e Castellammare di Stabia.

Lo annuncia l'Asl Napoli 3 Sud, che fa sapere come, in occasione della giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo, il distretto sanitario di Torre del Greco diretto da Tommasina Sorrentino ha organizzato uno specifico open day.

Dalle 8 alle 13, presso la sede del distretto in via Marconi (plesso Bottazzi), gratuitamente e senza necessità di prenotazione, per tutte le cittadine che si presenteranno ci sarà la possibilità di accesso agli screening di prevenzione primaria: cancro della cervice uterina, della mammella e del colon retto. Nel corso della mattinata sono previste attività di sensibilizzazione per le vaccinazioni contro il papilloma virus (Hpv), l'herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio), l'anti pneumococcica, antinfluenzale, nonché all'immunizzazione da virus respiratorio sinciziale (Rsv).

Le iniziative di prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud in occasione della giornata della donna non si fermano qui. Su iniziativa del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, diretto da Eutalia Esposito, dalla 9 alle 16 di sabato previste attività per promuovere la salute femminile. Le donne avranno l'opportunità di usufruire gratuitamente di una serie di servizi di prevenzione e consulenza. Tra questi, visite ginecologiche, ecografie, pap test e colloqui con esperti. L'obiettivo è sensibilizzare circa l'importanza di un controllo periodico per la salute ginecologica, un gesto fondamentale per la prevenzione di patologie e per il mantenimento del benessere fisico e mentale.

"Si tratta - spiega il direttore dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - di malattie che, per la loro gravità, hanno un impatto significativo sul tessuto socio-economico, la cui incidenza risulta in forte crescita. Ecco perché, come azienda, siamo sempre in prima linea per la promozione delle attività di prevenzione".





