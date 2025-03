Pd, 'per la Provincia di Salerno il candidato è Vincenzo Napoli'

Si è svolto questa sera un incontro del Partito Democratico a Salerno, alla presenza dell'on. Piero De Luca, del segretario provinciale Vincenzo Luciano, dei consiglieri provinciali e dei sindaci del territorio. Al centro del confronto, la candidatura alla presidenza della Provincia in vista delle elezioni del prossimo 6 aprile. Si è registrata - si sottolinea in una nota - "un'ampia e unanime convergenza sulla candidatura di Vincenzo Napoli", attuale sindaco del Comune capoluogo, "figura di garanzia, amministratore di grande esperienza, capacità e umanità".

"Sono estremamente soddisfatto per il forte senso di responsabilità dimostrato da tutti gli amministratori del territorio - ha spiegato Piero De Luca - Ora subito al lavoro, con determinazione e impegno, per confermare la guida della Provincia e portare a compimento gli importanti progetti in campo per lo sviluppo della nostra intera comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA