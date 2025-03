Palazzo Fienga, al via le opere per la riqualificazione

Diventerà un parco urbano con un'adiacente piazza della legalità. E' palazzo Fienga di Torre Annunziata, appartenuto in passato alla criminalità. Questa mattina sono state avviate le opere propedeutiche alla bonifica e alla successiva demolizione. Il cantiere è stato visitato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che nella cittadina oplontina ha tenuto una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Le opere di sfalcio e di bonifica sono necessarie per consentire l'accesso ai tecnici che dovranno effettuare i rilievi necessari. Saranno ultimate in 21 giorni. Al termine di tali interventi, l' Agenzia del Demanio avvierà la redazione di un Piano di Fattibilità tecnico economico per la demolizione del Palazzo, consentendo l'avvio della Conferenza dei Servizi e, successivamente, l'indizione della gara dell'appalto integrato. Le attività concernenti la riqualificazione di Palazzo Fienga sono oggetto di attento monitoraggio da parte del Tavolo istituito presso la Prefettura, anche in considerazione dell'importanza dell'intervento che consentirà di restituire alla fruizione della cittadinanza un bene già appartenuto alle locali organizzazioni criminali.





