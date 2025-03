Onore al Merito, passione e impegno dei Cavalieri del lavoro

Francesco Casoli, che nella sua sala riunioni nelle Marche, dove produce cappe, ha voluto una grande tavola rotonda, perché tutti si sentano coinvolti nella rotta dell'azienda. Debora Paglieri, cresciuta sin da bambina tra le fragranze dell'azienda di famiglia ad Alessandria e ancora oggi conserva la storica ricetta originale della sua Felce azzurra. E poi Giovanna Mazzocchi, la signora dell'editoria con la passione per la velocità. O Marco Zigon, che a Napoli guarda al futuro dell'energia. Sono i grandi capitani d'azienda protagonisti di Onore al Merito, viaggio nella storia economica e sociale italiana attraverso i racconti dei Cavalieri del lavoro, al via domenica 9 marzo, in seconda serata su Rai 3 (e poi su RaiPlay).

Otto puntate condotte da Laura Chimenti per ripercorre le storie di imprenditori, donne e uomini coraggiosi e innovatori, a cui è stata conferita dal presidente della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere del lavoro.

"La Rai - spiega il direttore Approfondimento, Paolo Corsini - ha il compito di valorizzare il merito e questo significa condividere con il pubblico storie di successo, offrendo modelli positivi soprattutto per le nuove generazioni". Dal 1901 in Italia sono stati nominati 3.028 Cavalieri del lavoro, nelle cinque categorie di agricoltura, industria, commercio, artigianato, attività creditizie e assicurative. "Oggi sono circa 600 - racconta il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella -. Le qualità? Servono coraggio, creatività, grande passione. E quelli che fanno meglio sono coloro che hanno una componente 'soft' nella loro azienda, un aspetto etico morale verso i dipendenti. I giovani dovrebbero prendere spunto". "Hanno una gentilezza, una visione romantica, per cui il termine 'Cavalieri' è perfetto", aggiunge Chimenti. E già si pensa, annuncia Corsini, "a una seconda edizione, in onda in autunno".



